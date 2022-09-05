القاهرة تُرحّب بتعيي «باتيلي» مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رحبت وزارة الاخرجية المصرية بتعيين عبد الله باثيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت الخارجية المصرية عن آملها له بالنجاح في مهمته والتمكن من حلحلة التحديات التي تواجهها ليبيا تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وجددت الخارجية المصرية تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يُفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.

وشدّدت الخارجية المصرية على ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة، معربة في ذات الوقت عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة