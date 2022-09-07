القاهرة: لم يكن من المُلائم أن ترأس ليبيا ساحة الحوار في اجتماع الجامعة العربية

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إنّه لم يكن من الملائم استحضار ليبيا التي تعاني من الخلافات السياسية إلى ترأس ساحة الحوار في اجتماعات مجلس وزراء خارجية العرب.

وأوضح ابوزيد في تصريحات صحفية أنّ مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا؛ وانسحاب وفدها هو إجراء دبلوماسي متبع في المنظمات الدولية.

وتابع أبوزيد أنّ القاهرة تشجع جميع الأطراف الليبية التوصل إلى توافق سياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية أنّ السفير المصري في طرابلس يعمل مع أشقائه الليبيين ويوفرون له الحماية والتسهيلات اللازمة لأداء عمله.