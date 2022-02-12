القاهرة: ندعم التوافق الليبي الليبي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن حل الأزمة الليبية لا بد أن يرتكز على التوافق بين كافة الليبيين

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، أن مصر تدعم التوافق الليبي الليبي مؤكدا أنه لن تكون هناك حلول عسكرية، وأنهم مستمرون في التفاعل مع البعثة الأممية والشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة الليبية.

وفيما يتعلق بقرار مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة، قال الوزير المصري إنهم يحترمون المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قرارات، مشيراً إلى أن قرارات مجلس النواب تندرج ضمن مهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات في ليبيا،.

وأكد شكري بأن بلاده على اتصال مستمر مع كافة الأطراف الليبية لتعزيز الاستقرار في البلاد، وتتشاور مع شركائها الدوليين للوصول إلى الانتخابات، وعلى اتصال مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وشدّد وزير الخارجية المصري، على أنه لا بد من تنفيذ المخرجات التي توافق عليها المجتمع الدولي في المسارات والاتفاقات السابقة التي تتسق وتتوافق مع رؤية الليبيين في تحديد مستقبلهم وكيفية الخروج من هذه الأزمة.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن ليبيا أخذت حيزا مهما في محاوراتها مع الرئيس المصري ووزير الخارجية لأن بلديهما شاركا في حوارات برلين مؤكدة أن ألمانيا ومصر يبذلان جهودا من أجل التطورات السلمية.

وأضافت بيربوك أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة يلعبان دورا مركزيا لأجل الاستقرار في ليبيا، مؤكدة أهمية دعم ستيفاني وليامز وأنه يجب أن لا تتراجع أهمية ليبيا بالنظر لما يحدث في أوروبا والإبقاء على التركيز وتكثيف الحوار السياسي.