القاهرة.. وزير خارجية اليونان يبحث الملف الليبي مع نظيره المصري

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الأحد قادما من أثينا في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.

وذكر الوزير ديندياس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى أنّ مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع فى الملف الليبي وقضايا منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران شكري وديندياس في اتصال هاتفي يوم الإثنين الماضي على أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وقعت مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو في طرابلس مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.