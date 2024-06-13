القبص على متهم بسرقة أموال في أجدابيا

أعلنت مديرية أمن الكفرة، القبض على متهم بسرقة 25 ألف دينار في أجدابيا.

وبحسب بيان المديرية، تعود تفاصيل الحادث إلى مطلع أبريل الماضي، حين أبلغ (ا ح ع س) شكواه لمديرية أمن الكفرة بأن شخصا مجهول الهوية سرق المبلغ المالي.

وقادت جهود التحريات إلى التوصل إلى مكان وجود المتهم في مدينة أجدابيا، حيث جرى ضبطه هناك بواسطة عناصر الأمن في السادس من يونيو الجاري.

ووفق بيان قسم البحث الجنائي، جرى تكليف أعضاء تابعين للقسم بإحضار الجاني من أجدابيا إلى الكفرة في 7 يونيو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.