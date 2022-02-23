القبض على أحد المتورطين في سرقة أموال المصرف المركزي بسرت

أعلن جهاز الأمن الداخلي، القبض على المتورطين في سرقة أموال مصرف ليبيا المركزي، في مدينة سرت.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بتمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي وبتعليمات من النائب العام المستشار الصديق الصور، من ضبط أحد المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام خلال عام 2013 بمدينة سرت، وهي عملية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي التي تم تحويلها إلى فرعه بسرت.

واعترف الجاني الذي يدعى ( س. م. أ. م ) صراحة بأنه قام بتنفيد هذه العملية بالاشتراك مع آخرين.

وتعتبر هذه القضية بأنها من أبرز عمليات السطو التي سُجِلت في تاريخ ليبيا.

ودعا الجهاز باقي الأجهزة الأمنية إلى التعاون لضبط كافة المتورطين في هذه القضية مهما مرت السنين وبعدت مسافاتهم وذلك بعد التنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.