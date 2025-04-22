القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»

ضمن عمليات “جهاز دعم الاستقرار” لضبط المطلوبين في قضايا جنائية، “تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط أحد المطلوبين على ذمة قضية سرقة بالإكراه”.

وبحسب بيان الجهاز، “قام المطلوب بذلك خلال شهر رمضان الفائت برصد وتتبع الضحية انطلاقاً من سوق الذهب وصولاً إلى جزيرة المدار حيث قام بإشهار سلاح عليه وسرقة مبلغ كان بحوزته تجاوز المليون دينار ليبي”.

ووفق البيان، “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليه إلى مكتب البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات”.

وفي 20 أبريل الجاري، “تمكنت إدارة التحريات التابعة لجهاز دعم الاستقرار “من القبض على مشتبه به يحمل الجنسية الليبية ومن سكان مدينة الزاوية، وذلك بعد رصد أنشطته التي تشير إلى انتمائه لتشكيل عصابي متخصص في جلب وإيواء ونقل المهاجرين غير القانونيين”.

وأوضح الجهاز في بيان أنه “تم ضبط المشتبه به أثناء قيامه بنقل ثلاثة مهاجرين غير قانونيين من مدينة طرابلس إلى الزاوية، ومن خلال التحقيقات، تم تحديد أعضاء آخرين ضمن هذا التشكيل العصابي، حيث تم القبض على أحدهم، ولا تزال الجهود مستمرة للعثور على زعيم العصابة”.

وفي 16 أبريل، أعلن جهاز دعم الاستقرار، “عن إطلاق عملية أمنية مشتركة، ضد أوكار الهجرة غير الشرعية بمدينة غريان”.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن “العملية تأتي بالتنسيق مع نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية غريان، وبمشاركة دوريات اللواء 555 ومكتب العمليات والأمن القضائي بالمدينة”.