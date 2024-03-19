القبض على أحد المعتدين على رجال الأمن في طرابلس

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طرابلس، من القاء القبض على أحد المعتدين على رجال الامن بمنطقة الحي الإسلامي.

وتعرض أعضاء التحري بمركز شرطة الحي الصناعي، لهجوم من قبل مسلحين مطلوبين في جرائم خطيرة، حيث اعترض شخصان مسلحان أحدهما مسجل خطر بالمركز سيارة أعضاء التحري أثناء قيامهم بتنفيذ عملية أمنية بمنطقة حي الاسلامي، وأطلقوا الأعيرة النارية على السيارة بمن فيها مما أدىً لإصابة أعضاء التحري إصابات مختلفة، ولاذا بالفرار .

وقالت المديرية في منشور على فيسبوك، إن القبض على المذكور يأتي ضمن جهود المديرية الرامية لمكافحة الجريمة و ضبط المجرمين .

و ستتخذ حيال المقبوض عليه الاجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن احصائيات ومناشط مديرية أمن طرابلس تقدم شواهد يومية على مستويات الأداء الرامي لحفظ امن العاصمة ومواطنيها.