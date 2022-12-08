القبض على أحد مرتكبي الجرائم في ترهونة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، القبض على أحد المتهمين في ارتكاب عدة جرائم في مدينة ترهونة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص يدعى (م. خ.) والتابع للعصابات الإجرامية التي كان يرأسها المدعو “الكاني”، والذي اعترف من خلال التحقيق بوجود جثمان لشخص مجهول الهوية والذي تم قتله من قبل آخرين في شهر مايو 2020 بإحدى مدارس ترهونة وتم دفنه بها.

وعلى إثر ذلك تم إعلام مكتب النائب العام، والانتقال لمكان الواقعة رفقة أعضاء من جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع اللواء 444 قتال، للتعرف على هوية الجثمان بالتواصل مع هيئة البحث عن المفقودين والذي تم استخراجه في وقت سابق بعد التعرف على ملابسه.

هذا واعترف الشخص المقبوض عليه بضلوعه في عدة جرائم أخرى، واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليه إلى مكتب النائب العام.