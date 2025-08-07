القبض على الجناة في جريمة قتل أحمد الشارف.. والعدالة تأخذ مجراها

تمكّنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهمين في جريمة قتل المواطن أحمد الشارف، التي وقعت صباح اليوم بمدينة جنزور، وذلك في وقت قياسي وبفضل التنسيق الفعّال بين مركز شرطة صياد وكتيبة 55.

وبحسب مصادر أمنية، فقد أثمرت الجهود الميدانية المشتركة بين وحدات الشرطة والقوى العسكرية عن تحديد مكان تواجد الجناة والقبض عليهم دون تسجيل أية مقاومة تُذكر.

وتم نقل المتهمين إلى مركز شرطة صياد حيث تُستكمل التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت مديرية أمن جنزور أن هذا التحرك السريع يأتي في إطار التزام وزارة الداخلية ببسط الأمن، وملاحقة الجريمة بكل أشكالها، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية.

وأعادت الجريمة التي راح ضحيتها المواطن أحمد الشارف تسليط الضوء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوحدات الأمنية لضمان الاستجابة الفورية لكل طارئ أمني.