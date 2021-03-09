القبض على الضالعين في قتل المحامية «القديري» بمنطقة جامع التوغار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الثلاثاء، القبض على الضالعين في واقعة القتل التي حصلت بمنطقة جامع التوغار بورشفانة، خلال اليومين الماضيين والتي راح ضحيتها المحامية والناشطة هنادي خليفة القديري، وإصابة شقيقتها.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه من خلال التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء مركز شرطة السواني بمديرية أمن الجفارة من ضبط الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط المجرمين وتقديمه للعدالة، وأكدت بأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون وبأن القانون سيكون هو السيف الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن، بحسب الوزارة.

كما نوهت الوزارة بأنها تشتغل وفق الإجراءات القانونية والمهنية في الكشف على الحقيقة وضبط المجرمين وفق الإجراءات القانونية وتنفيذ تعليمات النيابة العامة.