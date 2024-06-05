القبض على ضالعين في واقعة قتل مواطن وابنه

ألقت قوة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن طرابلس، القبض على المتهمين في قتل أحد عناصر الأمن العام وابنه بعد استهدافه بوابل من الرصاص ليلة الأمس.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، بأنه بتاريخ يوم أمس الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 تلقت مديرية أمن طرابلس بلاغ مفاده وفاة مواطن وابنه ونقل زوجته إلى العناية بالمستشفى نتيجة تعرضهم للرماية من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وعلى الفور أصدر وزير الداخلية المكلف تعليماته المشددة بمتابعة الواقعة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وباشرت الدوريات الأمنية التابعة للمديرية عمليات البحث والتحري حول الواقعة؛ وأسفرت الجهود الأمنية إلى ضبط المتهمين في الواقعة، وجرى الاستدلال معهم تحت إشراف النيابة العامة حول ملابسات الواقعة والدوافع لارتكابهم لهذه الجريمة.