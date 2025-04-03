القبض على المتهم في واقعة القتل بمنطقة السراج في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية، من ضبط المتهم في واقعة القتل التي عُثر فيها على شخص مقتول وملقى بمنطقة السراج.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة إجراءات التحري وجمع المعلومات، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم وضبطه خلال ثمان ساعات فقط وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في العمل على مكافحة الجريمة بكل حزم، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تساهم في حفظ الأمن والاستقرار.