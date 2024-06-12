القبض على تاجر مخدرات في الماجوري ومروج في قصر الأخيار

تمكن أعضاء مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فرع بنغازي، من ضبط مروج مخدرات ليبي الجنسية، في منطقة الماجوري، بعد إعداد كمين محكم.

وضبط أعضاء التحريات بحوزة الجاني أقراصا مخدرة من أنواع مختلفة ومواد مخدرة من نوع حشيش متنوعة الأشكال والأحجام وجاهزة للبيع، بالإضافة إلى أدوات تعاطي المخدرات.

وتمت العملية بنجاح بعد مراقبة دقيقة وتحريات واسعة النطاق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المضبوط، ومصادرة المخدرات والأدوات التي كانت بحوزته.

كما أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط متهم بترويج المخدرات في منطقة قصر الأخيار، شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت تفاصيل القضية، بورود معلومات لمكتب تحريات القره بوللي، تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية مواليد1997، يروج المخدرات في منطقة قصر الأخيار. وجرى ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته 6 قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، وأقراص هلوسة.

واتُخِذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.