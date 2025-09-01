القبض على تاجر مخدرات في طرابلس وبحوزته كميات من «الكوكايين»

تواصل مفارز الجيش الليبي جهودها المكثفة لفرض الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون، حيث أعلنت عن إلقاء القبض على المدعو إصلاح الهادي شناق وسط العاصمة طرابلس أثناء محاولته بيع مادة الكوكايين المخدّرة.

وأوضح بيان الجيش أن عملية الضبط جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، تكللت بنصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه متلبسًا وبحوزته أكثر من كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وأكدت السلطات أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح التحقيق معه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.