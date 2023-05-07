القبض على تشكيل عاصبي يخطف فتيات من نيجيريا

ألقى مكتب البحث الجنائي طرابلس، القبض على تشكيل عصابي يقوم بخطف فتيات من دولة نيجيريا وجلبهن إلى ليبيا في جريمة تُعد عابرةً للوطنية.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فإنه بتاريخ 5‏ مايو الجاري وردت معلومات لأعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس مفاده وجود فتاة هربت من مكان تواجد تشكيل عصابي يستغلون فتيات من الجنسية النيجيرية ومن هن قاصرات في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

‏وبحضور الفتاة رفقة أحد موظفي القنصلية النيجيرية لمكتب البحث الجنائي طرابلس لرفع الشكوى وبالاستدلال معها

أفادت بأنها تدرس في المرحلة الثانوية وتبلغ من العمر 17 سنة وقد تم اختطافها رفقة فتيات أخريات من أمام مدرستها بدولة نيجيريا وإدخالهم إلى ليبيا عبر طرق صحراوية وغير شرعية.

كما أفادت أيضاً بأنها قد وضعت في منزل بضواحي طرابلس رفقة الفتيات الأخريات اللواتي لازلنا محجوزات داخل المنزل وإرغامهن على ممارسة الدعارة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ومباشرة التحري وجمع المعلومات وفتح محضر وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بالقبض على هذا التشكيل العصابي.

وعلى إثر ذلك، توجه أعضاء المكتب لمكان المنزل ومداهمته وتم ضبط الجناة وتحرير كافة الفتيات.

وبالاستدلال مع المقبوض عليهم والمتهمين في هذه الواقعة اعترفوا بما نسب إليهم واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإبلاغ سفارة دولة نيجيريا.

هذا وذكر القنصل النيجيري بأنه سيبلغ السلطات بدولة نيجيريا أن الفتيات بخير وسيتم العمل على إعادتهن لبلادهن عقب انتهاء الإجراءات القانونية والدبلوماسية.