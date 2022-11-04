القبض على تشكيل عصابي لسرقة الآثار بمدينة البيضاء

قبضت إدارة الدعم المركزي فرع الجبل الأخضر فجر اليوم على تشكيل عصابي من العمالة الوافدة يمتهن سرقة الآثار بمدينة البيضاء.

وقال مدير إدارة الدعم المركزي الجبل الأخضر العقيد أيمن المجعب، إنهم اكتشفوا حفرة داخل أحد المنازل عمقها 40 مترا، نتيجة عمليات حفر بحثا عن الآثار.

وأكد المجعب، أنهم داهموا أحد المنازل بحي المنطقة الصناعية بمدينة البيضاء، بعد ورود شكاوى من السكان عن وجود أصوات آلات حفر، وذلك بعد عملية البحث والتحري وجمع المعلومات لعدة أيام، والحصول على إذن من رئيس النيابة العامة الجبل الأخضر.

وتابع المجعب أن أحد المشتبه بهم اعترف بوجود شخصين آخرين داخل هذه الحفرة العميقة، تم إخراجهما في حالة إغماء، بعد عملية بحث داخل الحفرة استمرت 12 ساعة قادها الهلال الأحمر الليبي فرع الجبل الأخضر، وجهاز الإسعاف والطوارئ مركز البيضاء الطبي.

وأفاد مدير إدارة الدعم المركزي الجبل الأخضر، بأن الحالة الصحية للشخصين مستقرة حاليا، بعد تلقيهما الإسعافات بمركز البيضاء الطبي من أجل إنقاذ حياتهما.