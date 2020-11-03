القبض على تشكيل عصابي يمتهن ترويج مخدر «الكوكايين» بين ليبيا وتركيا

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على تشكيل عصابي يمتهن ترويج مخدر الكوكايين بين دولتي ليبيا وتركيا.«»

وأفادت الإدارة في بلاغ، بورود معلومة مصدرية بوجود تشكيل عصابي يمتهن بترويج مخدر الكوكايين بين دولتين ليبيا وتركيا.

وعليه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة، وبعد التأكد من المعلومة تم التنسيق مع أحد عناصر التشكيل العصابي المقيم بدولة تركيا على شراء كميه من مخدر الكوكايين فتم التنسيق معه بالاستلام بمنطقة بن عاشور في طرابلس، مع أحد أفراد التشكيل المتواجد داخل مدينة طرابلس فتم ضبطه متلبساً بعملية بيع وشراء وبحوزته عدد 15 بلحة تقدر بحوالي 230 جرام من مخدر الكوكايين.

واتخدت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.