القبض على تشكيل يمتهن الإتجار بالمخدرات داخل مستشفى الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن الإتجار بالمخدرات داخل مستشفى الخمس التعليمي.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بعد ورود بلاغ لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفاده وجود أشخاص يقومون بالإتجار بالمخدرات داخل مستشفى الخمس التعليمي، وعلى الفور قامت الإدارة بتكليف وحدة التحري لجمع المعلومات ومراقبة المكان وتم التأكد من صحة المعلومة.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة أصدرت التعليمات من قِبل مدير إدارة المهام الخاصة بتجهيز قوة لمداهمة المكان وضبط وإحضار المتواجدين داخله.

وقامت القوة بمحاصرة المكان وإلقاء القبض على 5 أشخاص من تجار المخدرات والذين قد قاموا بمقاومة أفراد القوة بالسلاح أثناء محاولتهم الهروب على متن 3 مركبات آلية نوع تويوتا، أحداهما مصفحة.

ومن خلال تفتيش المركبات التي كانوا على متنها عُثِر بداخلها على كميات من مُخدر الحشيش تُقدر بـ27 قطعة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة الخفيفة والذخائر.

هذا واتُخذت الإجراءات القانونية حيال هذا التشكيل العصابي.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود المبذولة من قِبل الأجهزة الأمنية للقضاء على كافة أنواع الجريمة وفرض السيطرة الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.