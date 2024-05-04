القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة السطو المسلح  بمنطقة طريق المطار

أعلن جهاز دعم المديريات، توقيف ثلاثة متهمين بالسطو المسلح على مزرعة في طريق المطار بالعاصمة طرابلس، بينهم صاحب سوابق يعمل حاليا مع أحد الأجهزة الأمنية.

ووذكر الجهاز في بيان أمس الجمعة، أنه تلقى بلاغا يفيد بدخول مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، على متن سيارة، مزرعة أحد المواطنين والسطو عليها وسرقة مقتنياتها.

ولدى وصول دوريات الجهاز إلى مكان المزرعة، أطلق المتهمون النار على رجال الشرطة، وعند الرد عليهم لاذوا بالفرار، لتتمكن الدوريات من القبض عليهم لاحقا ويتضح أن بينهم “صاحب سوابق سُجن من قبل على ذمة قضية قتل” وحسب الجهاز “هذا المتهم يدعى محمد التليسي، ويعمل لدى أحد الأجهزة الأمنية حاليا”.