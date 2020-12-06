القبض على خاطفي الطبيب «الصديق بن دلة»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على خاطفي الدكتور الصديق بن دلة استشاري جراحة العظام والمدير المساعد في مستشفى الخضراء العام.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بالإشارة إلى واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة وإلى تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، المشددة بسرعة جمع المعلومات والقبض على المجرمين، تمكنت وحدة التحري والقبض بفرع إدارة إنفاد القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بعد تحريات دقيقة ومتابعة استمرت لعدة أيام من القبض على الخاطف وتحرير الدكتور الصديق بن دلة.

ومن خلال التحقيق مع المتهم أعترف بما نسب إليه، واتُخِذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم من إجراءات التحقيق وإحالته للنيابة العامة.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تُعلق القبض على خاطفي الدكتور الصديق بن دلة استشاري جراحة العظام والمدير المساعد في مستشفى الخضراء العام. pic.twitter.com/dQiiro8hxc — عين ليبيا (@EanLibya) December 6, 2020