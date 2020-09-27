أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على خلية من السحرة والمشعوذين.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن أعضاء مركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس تمكنوا من ضبط خلية من السحرة والمشعوذين من جنسيات عربية مختلفة.

جاء ذلك بعد ورود شكوى من قِبل مواطنة لمركز الشرطة بأنه قد تم التحرش بها من قِبل أحد أفراد الخلية وعرض عليها خدمات ومعالجات بالسحر.

وعلى أثر ذلك تمكن أعضاء التحري بالمركز من ضبطه وبالتحقيق معه تبين بأن لديه عدد من الوسطاء اللذين يحضرون له الزبائن ممن يرغبون في فك السحر أو تعلمه، ومن خلال التحقيق تم التوصل لباقي الخلية وتم ضبط الخلية بالكامل.

في دائرة الضوء..* تحرش بها مستعرضا هداياه فشكت لتقود الشرطة لوكر من السحرة و المشعوذين.* مركز شرطة غوط الشعال يضبط… Gepostet von ‎مديرية أمن طرابلس‎ am Sonntag, 27. September 2020

#ترقبواتصريـح رئيس مركز شرطـة غــوط الشعال و أحـدى الضحايا حول ضبط خلية من السحرة والمشعودين بقرقارش.عدسـة قسـم الأعـلام والتوثيـق الأمنـي. Gepostet von ‎مديرية أمن طرابلس‎ am Sonntag, 27. September 2020