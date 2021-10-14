القبض على «داعشي» تونسي مسؤول عن إدخال الإرهابيين لليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤول عن إدخال الإرهابيين لليبيا وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية عن طريق التهريب وكان يستقبلهم داخل ليبيا.



ويحمل المقبوض عليه الجنسية التونسية ومقيم في مدينة تطاوين التونسية، وهو المسؤول عن إدخال العناصر الإرهابية للبلاد التي نفذت العملية الانغماسية في فندق “كورنثيا” بطرابلس قبل أكثر من 6 سنوات والتي راح ضحيتها عدد من القتلى الليبيين بالإضافة إلى عدد من الأبرياء الأجانب من جنسيات مختلفة.

وأكد جهاز الأمن الداخلي بأن أعضائه لن يهدأ لهم بال حتى تهنأ ليبيا ويتم اجتثاث الإرهاب من منابعه ولن يتأخروا في بذل الجهد من أجل حماية الوطن والمواطن.