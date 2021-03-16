القبض على سارق أموال الزكاة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص متهم في سرقة أموال الزكاة.

وأفادت المديرية في بلاغ، بأن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم في واقعة الاستيلاء بدون وجه حق على مال يعود لصندوق الزكاة مستغلا وظيفته، وذلك على خلفية قيام أحد المواطنين بتسليم مبلغ مالي قيمته 5 آلاف دينار لأحد موظفي صندوق.

ولأن وقت التسليم كان في نهاية الدوام لم يستلم إيصال استلام المبلغ الأمر الذي رجع معه المواطن في اليوم الثاني لأجل استلام الإيصال، ولكنه تفاجأ بأن المبلغ غير مورد ومسجل في الإيداعات وإنكار الموظف استلامه المبلغ، الأمر الذي معه رفض منح المواطن إيصالا بالقيمة التي دفعها، فقام بالتبليغ عن الواقعة بمركز شرطة غوط الشعال.

وعلى إثر ذلك، تم تكليف فريق من أعضاء التحري بالمركز للتحري وجمع المعلومات وليتضح أن الموظف الذي استلم المبلغ احتفظ به لنفسه، وقيامه بتحريك دعوى مباشرة أمام النيابة متهما المواطن بالتشهير به، فتم القبض عليه وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة، وليواجه بالإضافة لجريمة سرقة المال العام واستغلال الوظيفة وتهمة اختلاق جريمة.