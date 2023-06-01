القبض على سارق مبلغ مالي من منزل شقيقته

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس، واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 780 ألف دينار، من داخل منزل قيدت ضد مجهول.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فقد تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس البلاغ الوارد من قِبل مركز الحي الصناعي والمتعلق بواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره 780 ألف دينار من داخل أحد المنازل من قبل شخص مجهول.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء المكتب من إلقاء القبض على المتهم وهو شقيق زوجة المشتكي؛ حيث استغل فترة سفر صهره وقام بالسرقة؛ وتم استرجاع المبلغ المذكور؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى جهات الاختصاص.