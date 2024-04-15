القبض على سارق يحمل مواد مخدرة في بنغازي

ألقى مركز شرطة العروبة في بلدية بنغازي، القبض على شخص قام بسرقة جهاز تسجيل من إحدى المركبات الآلية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، “إن عملية القبض تمت بمتابعة رئيس مركز شرطة العروبة مقدم جاد الله ماضي، وذلك أثناء تواجد دورية تابعة للمركز، في إحدى المناطق داخل اختصاص عملها الجغرافي، عقب مشاهدة أعضاء الدورية شخصين حصلت بينهما مشادة كلامية حاول أحدهما الهروب”.

وتابعت: “على الفور انتقل أعضاء الدورية لمحل الواقعة وضبط الشخصين، واتضح أن أحدهم في حالة غير طبيعية، وبسؤال الشخص الآخر أفاد أنه شاهد الشخص الذي حصلت بينهما مشادة كلامية وهو يقوم بسرقة مسجل من داخل مركبة آلية نوع ميتشي أبيض اللون، وبتفتيش المشتبه به عثر بحوزته على مسجل المركبة، وكذلك 29 قرصا من حبوب الهلوسة”.

وبحسب المديرية، “بالتحقيق مع المتهم بعد انتهاء مفعول المواد التي تعاطاها، اتضح أنه يدعى م. س. ح من مواليد عام 1996، واعترف بتعاطيه لحبوب الهلوسة وبواقعة السرقة، كما اتضح أنه تم ضبطه في واقعة سرقة سابقة في عام 2023”.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إيداع المتهم بالحجز القانوني للمركز، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

"مركز شرطة العروبة" يضبط شخصاً في حالة غير طبيعية مُتلبساً بسرقة مُسجل إحدى مركبات المواطنين وبحوزته 29 قرص من حبوب… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ١٤ أبريل ٢٠٢٤