القبض على شبكة منظمة لتزوير المستندات الرسمية

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ضبط شبكة مكونة من 7 أشخاص بينهم امرأة، يمتهنون تزوير المستندات الرسمية.

وذكر الجهاز أن الشبكة تزور عقود تأسيس شركات وهمية وتوكيلاتٍ خاصة، إضافةً لاستعمال أختام محرري عقود أُلغي القيد الخاص بهم لممارسة المهنة.

وضبط بحوزة المقبوض عليهم مجموعة مختلفةٌ من الأختام، التي تم استعمالها في عمليات التزوير بُغية اختلاس المال العام، من بينها أختام تخص بعضاً من مؤسسات الدولة كمصلحة الضرائب والتسجيل التجاري ووزارة الاقتصاد وقسم التراخيص.

وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى مكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ قانونية.