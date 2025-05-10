القبض على شخص أفريقي الجنسية يُتاجر بالمخدرات في طرابلس

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم السبت، القبض على شخص أفريقي الجنسية يُتاجر بالمخدرات في العاصمة طرابلس.

وفي التفاصيل، أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز دعم الاستقرار في مكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وضمن هذه الجهود تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات ومن خلال كمين محكم بالعاصمة طرابلس، من ضبط شخص أفريقي الجنسية متلبساً بجرم الاتجار بالمخدرات حيث كان بحوزته 2.4 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، منها 600 جرام من الكوكايين الخام.

وبالاستدلال معه، اعترف المقبوض عليه بما نسب إليه، ولا يزال البحث جارياً عن بقية المطلوبين.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليه إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات.