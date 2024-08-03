القبض على شخص اعتدى على زوجته وإبنه بواسطة «سكين»

أعلن مركز شرطة بوعطني، في مديرية أمن بنغازي، إلقاء القبض على شخص قام بالتعدي على زوجته وإبنه بواسطة سكين وسرق أغراض تخص زوجته ولاذ بالفرار.

وذكرت المديرية في بيان لهلا، أنه و”استجابة لشكوى مواطنة ضد زوجها كونه قام بالتعدي عليها بالضرب وإيذائها والتعدي على إبنه ووضع سكين على رقبته وسرق أغراض تخص زوجته وأخذ أبنائه الصغار ولاذ بالفرار إلى مدينة مصراتة وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة عام 2022، وبعد ورود معلومات لأعضاء التحريات برجوع المشكو فيه إلى مدينة بنغازي وتواجده بمنطقة السرتي”.

وأضاف البيان: “على الفور أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمتابعة من رئيس وحدة التحقيق والتحريات بالمركز تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة السرتي وأعدوا كميناً محكماً له وتمكنوا من ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.س.م.من مواليد 1975 وإعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة”.

مركز شرطة بوعطني يلقي القبض على شخص قام بالتعدي على زوجته وإبنه بواسطة سكين وسرق أغراض تخص زوجته ولاذ بالفرار…….. تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الجمعة، ٢ أغسطس ٢٠٢٤