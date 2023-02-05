القبض على شخص خطير بأكبر عصابات ترويج المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص خطير وهو أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات.

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخص خطير وهو أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات ومطلوب لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

وأشارت إلى أن المقبوض عليه كان هارباً إلى دولة تونس وخلال رجوعه إلى ليبيا تم ضبطه بمنطقة أبوسليم؛ وبالاستدلال معه اعترف بترويجه للمخدرات ومن كان يدعمه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص؛ ولازال البحث مستمراً عن الأشخاص المطلوبين ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

كما نوهت وزارة الداخلية إلى أن شقيق المقبوض عليه محكوم عليه بالسجن 27 سنة في قضية مخدرات وهو هارب بدولة المغرب ويقوم بتجارة المخدرات.