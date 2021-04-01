القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لـ«داعش» في الحرم المكي

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 1 أبريل 2021 - 20:27 | آخر تحديث: 1 أبريل 2021 - 20:36 نُشر: الخميس، 1 أبريل 2021 - 20:27
دولي
ظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم "داعش"

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ردد شعارات داعمة لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل الحرم المكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويُثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم “داعش”، فيما اتبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وتُفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى “داعش” وهو من “الفئة الضالة”، كما يبدو في المقطع أنه يحمل سلاحا.

آخر تحديث: 1 أبريل 2021 - 20:36
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