القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لـ«داعش» في الحرم المكي

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ردد شعارات داعمة لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل الحرم المكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويُثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم “داعش”، فيما اتبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وتُفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى “داعش” وهو من “الفئة الضالة”، كما يبدو في المقطع أنه يحمل سلاحا.

#الحرم_المكي

تأكد أيها الداعشي الإرهابي المجرم

أن كل من في الحرم من مختلف الجنسيات هم رجال أمن وانت منبوذ مدحور بحول الله وقوته… pic.twitter.com/oB8OSbeBCZ — ابو طارق (@ssrp2013) April 1, 2021

القبض على أرهابي داخل المسجد الحرام

بمكة المكرمة فزع المصلين بصرخ بعبارات

تنتمي لتنظيم داعش الأرهابي،،#الحرم_المكي pic.twitter.com/FvvEJNJjyF — ↩فُوًزيوفَ↪ (@Fawaz_ALGhanem) April 1, 2021

شاهد: الأمن السعودي يقبض على رجل أرهب المصلين بعد ترديده شعارات داعشية بوسط الحرم المكي، ومغردون: سيصبح من ضمن ما يسمى ب "معتقلي الرأي" قريباً #داعشي_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/2TAoUKU3Yx — The Saudi Post (@TheSaudi_post) April 1, 2021