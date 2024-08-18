القبض على ضالعين في جرائم قتل وسرقة بطرابلس

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الأحد، القبض على 4 متهمين ضالعين في ارتكاب جرائم قتل وسرقة.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه إثر ورود معلومات حول جريمة قتل في دائرة مركز شرطة الأوسط بطرابلس، انتقل أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية وفريق مسرح الجريمة ومركز المعلومات إلى مكان الواقعة وعلى الفور باشروا وبالتعاون مع عناصر اللواء (444) جمع المعلومات وإجراء التحريات والتي قادت للقبض على مرتكبي الجريمة وهما المتهم الأول (م.ج.م) و المتهم الثاني (ر.أ.د) حيث اعترفا بقتل المجني عليه (ف.ل.ي) البالغ من العمر 54 عاما.

وبمتابعة الاستدلال معهما اعترف المتهمين بارتكابهما لعدة جرائم سرقة سيارات ومحال تجارية في كل من (ترهونة، مسلاتة، الخمس) بمشاركة المتهمين الثالث (ع.أ.و) والرابع (ق.ع.ق) واللذان تم القبض عليهما لاحقا وبالاستدلال معهما اعترفا بمشاركة المتهمين الأول والثاني في عمليات السرقة كما شاركا في إخفاء وإحراق سيارة المجني عليه (ف.ل.ي).

مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية يقبض على تشكيل عصابي على إثر ورود معلومات حول جريمة قتل في دائرة مركز شرطة الأوسط… تم النشر بواسطة ‏جهاز المباحث الجنائية – ليبيا‏ في الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤