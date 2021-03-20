القبض على ضالعين في قتل أشخاص يحملون الجنسية الإفريقية

تمكن أعضاء مركز شرطة تاجوراء ومكتب البحث الجنائي تاجوراء، من معرفة شخصية المتهم الذي قام بقتل 3 أشخاص يحملون الجنسية الإفريقية، والذين تم قتلهم خلال الشهر الجاري بمنطقة تاجوراء.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، بأنه في بتاريخ 3 مارس 2021 وردت معلومات إلى مركز شرطة تاجوراء تُفيد بوجود 3 أشخاص من الجنسية الأفريقية مقتولين بالرصاص بداخل عمارة قيد الإنشاء بتاجوراء.

وعلى الفور انتقل رئيس المركز وبرفقته رئيس التحقيق ورئيس وحدة التحري إلى المكان بجانب أعضاء البحث الجنائي تاجوراء، حيث تم إجراء الكشف والتعرف على المجني عليهم، واتُخِذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أصدر مدير الأمن تعليماته بضرورة التوصل إلى معرفة مرتكبي الجريمة وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة.

وعلى إثر ذلك، قام أعضاء التحري بالمركز ومكتب البحث الجنائي بجمع الأدلة مما أسفرت عن ضبط المدعو “ع. ف. م. ك” وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه للجريمة برفقة المدعو “م.ح” حيث قاما بعد تناول الخمور بالدخول إلى الحجرة الموجود بداخلها المجني عليهم وقاما بسرقة هواتفهم وإطلاق النار عليهم قبل أن يقوما بالفرار.

كما قاما المتهمان وبعد التحقيق بالاعتراف بارتكابهما لعدة قضايا أخرى منها السرقة بالإكراه.

هذا وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إحالة القضايا رفقة المتهمين للنيابة العامة.