القبض على ضالع في قتل شرطي بطرابلس

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على ضالع في قتل رجل شرطة بالعاصمة طرابلس.

وأفاد الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتلقيه بلاغاً يفيد باعتداء أحد المجرمين على 3 عناصر شرطية تابعة لمركز شرطة باب بن غشير، بعد محاولة العناصر القبض عليه على خلفية بلاغ قُدّم ضده.

وفي غفلة من رجال الشرطة، أقدم الجاني على سرقة سلاح أحد العناصر، وبادر بإطلاق النار عليهم، مما أسفر عن وفاة العنصر “وسام فتحي القُدسْ” وإصابة عنصرين آخرين بجروح بليغة.

وفور ورود البلاغ لجهاز الردع، تحركت عناصره للتحري عن الجاني، ورصد موقعه، والتخطيط للقبض عليه، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه قرب منزله بمنطقة بن عاشور وسط طرابلس، وتم إحالته إلى مديرية أمن طرابلس تمهيداً لعرضه أمام النيابة.