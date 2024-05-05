القبض على عدد من مروجي المخدرات بطرابلس

أعلن اللواء “444 قتال” ضُبط مجموعة من الشباب، أثناء بيعهم للمخدّرات والأقراص المهلوسة ومخدّر الحشيش.

وأشار اللواء في بيان على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أنه تم التّحقيق مع المقبوض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وشدد اللواء، على أهمية دور الأسرة والمجتمع في مراقبة الشباب وتوجيههم نحو الصلاح والخير، لما فيه مصلحتهم الشخصية ومصلحة المجتمع.

وحذر البيان من خطورة الفراغ وعدم ملء الوقت بالأمور النافعة، مما يجعل بعض الشباب ينزلق إلى فخ الاتجار بالمخدرات وتعاطيها ويجعلهم عرضة للانجراف وراء هذه الآفة الخطيرة.

يذكر، أن العملية التي نفذها عناصر اللواء (444) قتال أمس السبت، أسفرت عن القبض على 13 شابا في أماكن متفرقة من العاصمة طرابلس.