القبض على عصابة إتجار بالمخدرات في نالوت

أوقف أعضاء التحري بجهاز مكافحة المخدرات فرع نالوت أربعة أشخاص بحوزتهم ثلاثة كيلوغرامات من مخدر «الكوكايين».

و حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها بموقع فيسبوك، ضبط أعضاء التحري رجلا وزوجته بحوزتهما كيلوغراما من المخدر، كانا يستعدان لنقله خارج البلاد،

وبالتحقيق مع المتهمين، توصل الأمن إلى المسؤول عن جلب المخدر، رفقة شخص آخر، حيث عثر بحوزتهما على كيلوغرامين من الكوكايين.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحيلوا جميعا موقوفين إلى النيابة العامة، كما جرى تحريز المخدرات المضبوطة.