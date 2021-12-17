انتخابات ليبيا

القبض على عصابة ارتكبت أكثر من 20 جريمة قتل وخطف وسرقة

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 11:15 | آخر تحديث: 17 ديسمبر 2021 - 11:24 نُشر: الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 11:15
ليبيا
القبض على عصابة ارتكبت أكثر من 20 جريمة قتل وخطف وسرقة
AFP
النائب العام الصديق الصور

كشف مكتب النائب العام القبض على مرتكبي واقعة قتل المواطن فوزي هروس رميا بالرصاص أثناء تأديته عمله في الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح مكتب النائب العام في بلاغ، أنّه وبالتعاون مع مكتب شؤون المعلوماتية والاتصالات جرى تحديد هوية المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية ومواجهتهم.

وأضاف مكتب النائب العام أنّه من خلال نتائج الإجراءات المتخذة، تبيّن أنّ الجناة شكلوا عصابة إجرامية وتعمدوا ارتكاب ما يزيد عن 20 واقعة تندرج تحت النماذج القانونية لجرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة بالإكراه.

في إطار متابعة المستشار النائب العام للإجراءات المتخذة حيال واقعة قتل المواطن فوزي هروس رميا بالرصاص أثناء تأديته للعمل…

تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الخميس، ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
آخر تحديث: 17 ديسمبر 2021 - 11:24
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