القبض على عنصر عصابة تنظم عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين

أعلن مكتب النائب العام اليوم السبت، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس أحد أفرادٍ تشكيل عصابي تعمَّد حجزَ حرية مهاجرَيْن اثنين غير شرعيَيْن، لإرغام ذويهما على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهما.

وذكر المكتب، أن مأمورو مكتب قوة دعم المديريات، في مدينة زوارة، تَمكن من القبض على متهم متلبِّس بِـجُرْم حجز حرية مهاجرَيْن سوريِّيْن أثناء نقلهما عبر الطريق العامة.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، اطلع على الظروف الملابِسَة لإجراء القبض؛ واستدل على أن المقبوض عليه انخرط في تشكيل عصابي يَـمْتَهِن تنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البر والبحر؛ والاتجار بالبشر.

وأضاف المكتب أن التشكيل تعمد تنسيق عمليات هجرة غير شرعية خارج الحدود الوطنية، من خلال منظَّمة تضم ثلاثين فرداً ارتبطوا مع شبكات أخرى بدول الجوار.

وأكد مكتب النائب العام، أنه ترتَّب عن الإجراءات إثبات ارتكاب المقبوض عليه جريمة خطف أربعة عشر وافداً مارس عليهم أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية؛ لغرض حَمْلِ ذويهم – تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب – على دفع فدية.

ولفت المكتب إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم.