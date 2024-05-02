القبض على عنصر في عصابة تهرب مخدرات منذ 24 عاما

أعلنت النيابة العامة ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تورط في عمليات تهريب المخدرات إلى البلاد لنحو 24 عاما.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، تعود بداية الواقعة إلى تلقي مراقب شؤون الضبط القضائي في المكتب بلاغ حول نشاط التشكيل في نقل المخدرات بعدة مدن، حيث تمكن مأمورو قسم مراقبة الحدود البرية – نالوت، بمساندة قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب، من ضبط المتهم متلبسا بنقل 150 ألف قرص يحوي مادة “بريجابالين”.

وباستجواب الموقوف ثبت ضلوعه ضمن التشكيل في نقل مئات الكيلوغرامات من مخدر الحشيش، ومئات الآلاف من الحبوب المخدرة خلال سنوات.

وبناء على التحقيقات قرر المحقق حبس المتهم احتياطيا، واتخاذ التدابير الرامية إلى تحديد هوية المُشاركين معه في ارتكاب تلك الجرائم وملاحقتهم.