أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الأحد، القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ باهظة.

وبحسب ما أفاد في الجهاز في بلاغ، فقد تمكن أعضاء التحري بإدارة التحري والاستدلالات الجنائية بجهاز المباحث الجنائية من القبض على المدعوة “أ ص ا” ليبية الجنسية من مواليد 1981 والمطلوبة لمركز شرطة سوق الجمعة لاتهامها في واقعة تحرير سند أمانة بقيمة (285.000) د.ل للمجني عليه (خ.ع.ا) لاستخدامها في تجارة العملة الأجنبية مقابل أرباح.

وبالتحقيق معها اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها إلى جانب اعترافها بجريمتين أخرتين كانت أحداها قيامها بالنصب على المجني عليها “س.م.ا” بمبلغ مالي وقدره (25.000) د.ل خمسة وعشرون ألف دينار ليبي ومصوغات ذهبية بقيمة (20.000) د.ل، وحصلت الواقعة بدائرة مركز شرطة الفرناج.

وكانت الجريمة الأخرى قيامها بالنصب والاحتيال على المجني عليها “ز.م.ع” بملغ وقدره (24.000) د.ل.

وبانتهاء التحقيق معها أحيلت إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص.