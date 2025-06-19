القبض على قاتلي وافد أجنبي بمسجد على طريق المطار في طرابلس

تمكّن مركز شرطة طريق المطار، بالتعاون مع دوريات مكتب البحث الجنائي والقافلة الأمنية ودوريات النجدة، من القبض على شخصين من جنسية أجنبية تورطا في جريمة قتل راح ضحيتها وافد أجنبي (خالهم) داخل مسجد “أم المؤمنين” في منطقة دائرة المركز.

وأوضحت التحقيقات أن خلافًا ماديًا قديمًا بين الطرفين تصاعد إلى شجار عنيف داخل خلوة المسجد، حيث استُخدمت أداة حادة أدت إلى إصابة المجني عليه بجروح قاتلة أدت إلى وفاته في الحال.

وعقب ورود البلاغ، باشرت فرق التحري عمليات الاستدلال وجمع المعلومات، وتمكنت من ضبط المتهم الأول داخل المسجد، فيما أوقفت دوريات النجدة المتهم الثاني داخل المنطقة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأولية بحق المتهمين، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.