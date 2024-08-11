القبض على قاتل زوجته بعد ملاحقته في مدينة الزاوية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على ضالع في قتل زوجته بعد التعرف عليه وملاحقته في مدينة الزاوية.

وبحسب بلاغ للمديرية، فقد تلقى مركز شرطة أبو سليم بلاغا بشأن قيام رجل برمي جثة سيدة أمام مستشفى الخضراء ليلة البارحة مفارقة للحياة.

وعلى إثر ذلك، باشر رئيس المركز التحقيق في الواقعة من خلال تشكيل فريق للبحث والتحري بعد التعرف على هوية القاتل، و تمت ملاحقته والقبض عليه خلال ساعات من داخل مدينة الزاوية وذلك بالتنسيق مع قوة التدخل والسيطرة الزاوية وبالتعاون مع مكتب البحث الجنائي طرابلس، بتهمة قتل زوجته ورميها أمام المستشفى.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن المجني عليها فارقت الحياة بسبب تعرضها للتعذيب والضرب المبرح.

القبض على قاتل زوجته بعد التعرف عليه و ملاحقته لمدينة الزاوية طرابلس/خاص 11اغسطس2024 تلقى مركز شرطة بو سليم بلاغا… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن طرابلس‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤