القبض على قاتل مؤذن مسجد بمنطقة السياحية

قام متهم بقتل مؤذن مسجد في منطقة السياحية بالعاصمة طرابلس، بتسليم نفسه للجهات الأمنية المختصة.

وبحسب ما أفادت مديرية أمن طرابلس، فإنه في واقعة يندى لها الجبين أقدم ( ع.ع.م) على قتل (ص. ع.ج) و الذي كان يؤذن لصلاة الفجر بمسجد شعبية السياحية عندما قام القاتل بإيقاف سيارته أمام المسجد وهو في حالة سُكر ظاهر ورافعا صوت مذياع السيارة الأمر الذي دعا المؤذن لطلب منه لقفل المسجل، فما كان منه إلا أن طعنه بواسطة سلاح أبيض ذو حدين في عنقه، وكان شقيق المجني عليه حاضرا الواقعة وتعرض للإصابة في الرأس.

وبعد وفاة المؤذن قام أخ الجاني بتسليم شقيقه للجهات الأمنية المختصة، وبعد التحقيق معه أقر بواقعة سُكره وبما نُسب إليه واتُخِذت بشأنه الإجراءات وإحيل للنيابة العامة.