القبض على قاتل والدته

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الاثنين، القبض على شخص ضالع في قتل والدته.

جاء ذلك بعد ورود معلومات عن وجود امرأة متوفاة في إحدى المصحات بمدينة طرابلس، نتيجة سقوطها من أعلى المنزل، حسب ما أفاد ابنها الذي قام بإحضارها إلى المصحة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن رجال الشرطة كان لهم رأي آخر وذلك لوجود بعض الشبهات بأن المرأة المتوفاة تم قتلها، وليس نتيجة سقوط من مكان مرتفع.

وبعد البدء بجمع ملابسات الموضوع والبحث من قبل إدارة التحري والتحقيق بالجهاز تم ضبط المدعو “م.ر.ك” واعترف بقيامه بقتل والدته.