القبض على قيادي بـ«داعش» متهم بتنفيذ عدد من العمليات

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، القبض على قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي متهم بتخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

ووفق بلاغ للجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبو:، فإنه بعد جهود استمرت لخمس سنوات متواصلة، وبعد عملية محكمة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالتعاون مع كتيبة رحبة الدورع بتاجوراء ألقي القبض على عضو تنظيم الدولة “داعش” طارق أنور عبد الله الملقب بـ”أبوعيسى”.

وأشار الجهاز إلى أن المقبوض عليه ضالع في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس عام 2018م، وهي مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافةً للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

القبض على مخطط عمليات تفجير مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس بعد جهود جبارة استمرت لخمس سنوات متواصلة ، وبعد عملية محكمة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالتعاون مع كتيبة رحبة الدورع شرق طرابلس ألقي القبض على عضو تنظيم الدولة "داعش" طارق أنور عبد الله، الملقب بـ"أبوعيسى" والمتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس عام 2018م ، وهي مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافةً للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣