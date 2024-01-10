القبض على متهمين بجريمة قتل وقعت في منطقة نسمة عام 2018

ضبط أعضاء إدارة التحري وجمع الاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية شخصين مطلوبين في واقعة قتل مواطن بمنطقة نسمة، والاعتداء على والده وعمه بواسطه سلاح ناري نوع بندقية كلاشن كوف.

وبحسب إدارة التحري، فقد حصلت الواقعة بدائرة مركز شرطة نسمة سنة 2018م.

ومن خلال إجراءات التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء التحري من تحديد مكان تواجد المطلوبين وكانا متخفيان بمدينة مصراته، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة انفاذ القانون تم نصب كمين محكم والقبض عليهما

وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما واحيلا الى مكتب المحامى العام لاستكمال التحقيق.