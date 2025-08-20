أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن القبض على متهمين بمضايقة زبائن مصرف الأمان فرع أبومشماشة بطرابلس.

وجاء ذلك بعد ورود بلاغ لمديرية أمن طرابلس بقيام مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بمضايقة عدد من المواطنين من زبائن مصرف الأمان ومحاولة ابتزازهم ماليا إضافة إلى اعتدائهم على أحد موظفي المصرف أثناء تأديته لمهامه الوظيفية.

وبحسب الوزارة، فقد صدرت التعليمات على الفور للجهات الضبطية المختصة بالتحري والقبض على المتورطين في هذا العمل، وباشرت إجراءاتها بسرعة وحزم حيث تم ضبط المتورطين ويجري استكمال التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت مديرية أمن طرابلس لجميع المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة أن حماية أمنهم وسلامتهم مسؤولية وطنية وأولوية قصوى ولن يُسمح بأي ممارسات تمس بحقوقهم أو تعيق عمل مؤسسات الدولة.