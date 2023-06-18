القبض على متهمين في تنسيق عمليات هجرة مع شبكات بالخارج

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، تخليص 250 مهاجراً من عرض البحر، والقبض على 4 متهمين يعملون كجزء من شبكة لتهريب المهاجرين خارج البلاد.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأنه إنفاذاً لتعليمات النائب العام القاضية باتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من التداعيات المترتبة عن نشاط تنظيم الهجرة غير الشرعية؛ والاتجار بالبشر؛ تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية لفعل إيواء مهاجرين غير شرعيين؛ ثم اتجاه إرادة أفرادها نحو إخراجهم من البلاد عبر البحر؛ لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وساقت أعمال الدعم الفني المحققين إلى تعريف حلقة القائمين على تنظيم الأفعال محل البحث؛ ثم إلى تحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر.

وعلى إثر ذلك تولى عناصر خفر السواحل؛ وقوة دعم المديريات؛ مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص المهاجرين من الخطر القائم؛ وضبط وإحضار المسؤولين؛ فترتب عن ذلك تخليص 250 مهاجراً؛ والوصول إلى 4 متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.