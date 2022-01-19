القبض على متهمين في قضية تزوير بقيمة 7 ملايين دينار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق، اكتشف قضية تزوير تُقدر قيمتها الماليـة بسبعة مليون دينار ليبي 7،000،000 تعود ملباستهـا لعـام 2012م، وألقى القبض على المتهميـن بالقضية.

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ، فإنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة بمديرية أمن طبرق من مدير مصرف الجمهورية البطـان، مفادها قيام شخــص يدعى “مــ،نــ،جــ” بإداع مبلــغ وقـدره سبعــة مليــون وخمسمائــة دينــار ليبــي فــي حسابــة الشخصي، عن طريـق صك وبعد إيداع المبلغ قامت إدارة المصرف بالاطلاع على الحساب الوارد منه الصك فاتضح بأن حساب “مصرف الجمهورية المطار طرابلس” وهو حساب خـاص “لمصلحة الجمارك مطار طرابلس”.

وقام المعني بسحب قيمة خمسمائة ألف دينار ليبي وإصدار صكوك مصدقة بباقي المبلغ المذكور وإيداعها بمصرف التجارة والتنميـة وبعدها ورد اتصال من قِبل مصرف الجمهوريـة المطـار بطرابلس بأن الصك مزور وعلى الفور تم التواصل مع مصرف التجارة والتنميـة طبـرق وإبلاغ عن الصكوك الصاردة من مصرف الجمهورية قد تم النصب والاحتيال بها عليه تم إيقاف معاملة الصكوك المذكورة وتم الاتصال بالمدعو ولاذ بالفرار خارج الدولة الليبية ذاك الوقت.

وعليه تم فتح محضر بالواقعة وإبلاغ مدير الأمن وإخطار النيابة العامة وبالتحقيق والتحري وجمع المعلومات تمكن مركز شرطة المدينة من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وبالاستدلال معه اعترف بأن هنالك موظف بالمصرف يدعى “و.صــ.أ” هو من قام بإعطائه الصك باتفاق فيما بينهم بتقاسم المبلغ.

وبالاستدلال معهما اعترفا بما نُسِب إليهم وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.