القبض على متهمين في محاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين في محاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عثمان مليقطة.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أنجزت الضابطة القضائية تدبيرا أمرت به سلطة التحقيق في مواجهة عنصرين بإدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية أسهما في تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه مليقطة لغرض اغتياله.

وتصدَّت النيابة العامة لواقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، رام واضعوه قتل الشخص المستهدف؛ فعاين المحقق محل الواقعة والآثار المتولدة عن الانفجار؛ ثم تولى منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام إجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة.

وساقت أعمال الدعم الفني، إلى فهم سلوك المشتبهين قبل ارتكاب الفعل وعقب تتميمه؛ ثم إلى تَعْرِيفِ حلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال؛ فبادر منسوبو جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى ضبط اثنين من المُتستِّرين خلف وظيفتهما في إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات؛ ثم مضى المحقق في طلب الإجراءات التي تلزم ملاحقة بقية المتآمرين في الفعل ممن هم خارج الولاية القضائية الوطنية عبر آليات التعاون الدولي.